Un éco-score des aliments, une autre paire de manche que le nutri-score

Le "Färmoscope", l'indicateur de durabilité élaboré par Färm, vise à inciter à des comportements "de plus en plus vertueux", dit son CEO, Alexis Descampe.

La chaîne de magasins bio Färm lance le "Färmoscope", un indicateur de durabilité de ses denrées. Une initiative appelée à faire des petits. Mais un éco-score global n'est pas pour demain.

Le nutri-score, ce tableau de cotation qui renseigne sur le caractère plus ou moins sain des aliments, est aujourd'hui entré dans les moeurs. Mais voilà que pointe l'idée d'un étalonnement de l'empreinte climatique et de la durabilité des denrées alimentaires sous une forme nouvelle: celle d'un "éco-score". Pourtant, la complexité et l'imbrication des différents facteurs à intégrer laisse penser qu'un consensus autour d'un canevas commun n'est pas pour tout de suite.

Dévoilé à la fin de l'an dernier par le gouvernement français, le projet de "score carbone", une notation environnementale visant à aiguiller les consommateurs vers des produits plus respectueux de l'environnement, mais suscite des grincements de dents.

Les initiatives déjà prises outre-Quiévrain en témoignent. Dévoilé à la fin de l'an dernier par le gouvernement français, le projet de "score carbone", une notation environnementale visant à aiguiller les consommateurs vers des produits plus respectueux de l'environnement, mais suscite des grincements de dents, tant du côté des associations environnementales que des unions de consommateurs et des organisations agricoles. Qui lui reprochent en substance de pénaliser les produits issus d'élevages herbagers ou de l'agriculture biologique et de ne pas suffisamment prendre en compte "les atteintes à la biodiversité".

Une initiative privée vient d'être lancée en France, sous la houlette d'une dizaine d'acteurs, dont des applications pour consommateurs (Yuka, Open Food Facts, Etiquettable) et une épicerie bio en ligne. Le principe d'utilisation est le même que pour le nutri-score, avec un code couleur (du vert au rouge) et un système de notes allant de A (pour les produits à l’empreinte environnementale la plus faible) à E (pour ceux dont l'impact environnemental est le plus lourd).

Onze critères

Chez nous, si l'on excepte les téléchargements de l'application Yuka (quelques centaines de milliers de Belges, tout de même), l'éco-score c'est Waterloo morne plaine. À une exception près: le Färmoscope. Une initiative de la coopérative de magasins bio Färm, qui a mis au point un indicateur de durabilité basés sur onze critères écologiques, sociétaux et économiques: denrées bio, produites et transformées en Belgique par des marques non cotées en Bourse, peu énergivores, contenues dans un emballage consigné ou en papier...

Le "färmoscore" augmente d’un point chaque fois que le produit répond à un des onze critères. Un färmoscore de 6, par exemple, signifie que le produit répond à six critères. "L’enjeu sociétal derrière le Färmoscope est de permettre aux consommateurs de se réapproprier pleinement la valeur des produits. Cet écoscore permet au consommateur de baser ses choix sur autre chose que sur le prix", souligne Alexis Descampe, le CEO de Färm.

Fruit de recherches menées depuis trois ans, cette ébauche d'éco-score n’est pas un projet commercial, tient à souligner Alexis Descampe. "Il a fallu établir un choix des critères et trouver une approche non-culpabilisante, tant pour le client que pour les marques. Il n’y a d’ailleurs pas d’échelle de cotation".

Si Färm joue les précurseurs dans ce domaine, la complexité du sujet et les divergences d'intérêts entre les différents acteurs, plus marquées encore que sur le volet nutritionnel, ne laisse pas présager l'émergence rapide d'un éco-score global. Contacté par nos soins, le cabinet de Céline Tellier (Écolo), ministre wallonne de l’Environnement, s'abstient d'ailleurs de tout commentaire à ce stade.

Peste ou choléra

"En Belgique, rien ne bouge à ce stade", confirme Renaud De Bruyn, expert en alimentation à l'ASBL wallonne Ecoconso. L'élaboration d'un inventaire des impacts environnementaux d’une denrée alimentaire tiendrait presque de l'arlésienne.

"La prise en compte des différents critères revient dans certains cas à choisir entre la peste et le choléra. Vaut-il mieux acheter une pomme traitée produite en Hesbaye ou une pomme bio importée de Nouvelle-Zélande? Il est très difficile de prendre tous les aspects en compte. La démarche sera forcément imparfaite, mais elle restera intéressante à partir du moment où l’on en connaît les limites", dit l'expert.

S'ajoute à cela le problème d'un étiquetage déjà nourri d’une série d’informations pas toujours utiles ou floues. Y ajouter un éco-score risquerait de complexifier un peu plus encore les informations à assimiler.

La jungle des labels La lisibilité n’est pas la qualité première des étiquettes apposées sur les produits alimentaires. Y ajouter un éco-score ne simplifierait pas les choses, a fortiori quand il viendrait s’ajouter aux labels existants. Parmi lesquels le consommateur a déjà du mal à séparer le bon grain de l’ivraie. Car derrière les labels "sérieux" se cachent parfois des indications floues, susceptibles d’induire en erreur. Exemple: si l’appellation bio est protégée, l’appellation "agriculture durable" ou "sans pesticides" ne veut pas dire que le produit est bio. Les niveaux d’exigence des différents labels sont aussi très variables. Certains sont contestés par des ONG environnementales parce que trop "coulants" avec certaines pratiques. Les cas les plus limites concernent les marques qui pratiquent l’auto-déclaration, en recourant à des visuels qui ressemblent à des labels mais qui n’en sont pas. "Mieux pour tous", "Légumes issus de l’agriculture durable", "Cocoa Plan": il y a à boire et à manger dans l’autopromotion.

Chez les distributeurs, on se cantonne dans une prudente expectative. Delhaize, qui a été le premier à appliquer le nutri-score chez nous, estime qu'il sera plus difficile encore de mettre en place un éco-score "crédible et adapté aux besoins du client". "Il n’y a pas encore de modèle exploitable à l’heure actuelle", souligne son porte-parole.

D'autres ont mis des pistes à l'étude. Colruyt travaille sur le sujet, mais n’a encore rien de concret. Carrefour oeuvre à la mise en place d'un score carbone. Aldi étudie la piste d'un label "produit neutre en carbone" consistant à compenser les émissions de CO₂ d'un produit par un investissement dans des projets verts. Lidl, pour sa part, a noué des contacts avec l'appli Yuka mais préfère à ce stade s'appuyer sur les labels de certification existants (Fairtrade, MSC, FSC...).