Un millier d'emplois sur la sellette chez FrieslandCampina

La crise sanitaire rogne les marges du groupe laitier néerlandais. Il prévoit de supprimer 1.000 emplois principalement aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne.

Réduire structurellement les coûts de 100 millions d'euros par an d'ici 2022: c'est l'objectif que s'est assigné la coopérative laitière néerlandaise FrieslandCampina. Pour y arriver, elle a décidé d'accélérer la mise en oeuvre de son plan stratégique "Our Purpose, Our Plan", lancé en 2018.