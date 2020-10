Un million d’euros de plus pour Invineo, le distributeur de vin intelligent

Les aléas de la crise sanitaire font du projet Invineo une course d’obstacles. "Nous n’avons pas droit à des aides covid de la Région wallonne puisque, en vertu de nos codes NACE, nous sommes considérés comme une société de développement industriel et non comme un prestataire Horeca", regrette Thierry Tacheny. "Mais la Région nous aide dans le développement de nos infrastructures industrielles." De quoi l'encourager, lui et ses partenaires, puisqu’ils prévoient déjà de nouveaux apports d’argent frais d’ici le printemps prochain.