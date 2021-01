Un nouveau directeur à la tête de la fédé Brasseurs Belges

Brasseurs Belges , la fédération du secteur brassicole, change de tête. Après un peu plus de deux ans passés à sa direction, Nathalie Poissonnier cède la place à Krishan Maudgal . Ce dernier dirigera dès le premier février une fédération comptant pas moins de 108 brasseries membres.

Krishan Maudgal est diplômé en sciences économiques et a suivi le programme International Executive MBA à la Louvain School of Management. Cela fait vingt ans qu'il opère dans le secteur brassicole. Il a notamment occupé des fonctions managériales chez BDS puis chez Alken Maes , avant de devenir consultant spécialisé dans le secteur. Il est aussi responsable, en collaboration avec la fédération, du projet "Beer Experience" , le futur musée de la bière à la Bourse de Bruxelles.

Sa nomination s'inscrit dans le contexte de la crise . Celle-ci frappe durement les brasseurs via l'horeca, qui représente traditionnellement 42% de leurs ventes. Krishan Maudgal présente l'avantage de bien connaître les deux secteurs, brasseries et horeca.

"Les brasseurs et les cafés (...) ont plus que jamais besoin de perspectives."

"Les brasseurs belges sont touchés de plein fouet par le coronavirus. Nous sommes conscients que l'avenir de notre secteur nécessite de nouvelles compétences et requiert un travail d'équipe entre tous les secteurs concernés", déclare dans le communiqué Jean-Louis Van de Perre , le président de Brasseurs Belges.

"Ma priorité pour les prochains jours et semaines sera de multiplier les contacts avec nos membres, nos parties prenantes telles que les fédérations horeca, ainsi que les décideurs politiques", souligne de son côté le nouveau directeur. Avant d'ajouter que les brasseurs et les cafés "ont plus que jamais besoin de perspectives".