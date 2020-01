"Un nouveau directeur financier chez AB InBev ne changera rien"

Réagissant à l’annonce, par le Financial Times, du départ probable du directeur financier d’AB InBev, les analystes estiment qu’une telle décision n’apportera pas de changements notables dans la gestion du numéro un mondial de la bière.

Mardi, le Financial Times annonçait que le groupe envisageait de remplacer son directeur financier (CFO), Felipe Dutra en place depuis 15 ans. Avec Carlos Brito , le CEO, il a été l’architecte de l’ascension du brasseur avec, comme point d’orgue, le rachat, en 2016, de SABMiller .

Mauvaise performance en bourse

Une acquisition qui a lourdement endetté le groupe. Cela a fini par peser sur le dividende (divisé par deux en 2018) et sur l’évolution du cours de bourse. Sur les trois dernières années, l’action s’est contractée de 24,3% alors que sur le même temps celle de son concurrent Heineken grimpait de 37%. Pour réduire sa dette qui tourne autour de 100 milliards de dollars, AB InBev a, rappelez-vous, vendu ses activités australiennes et introduit à la Bourse de Hong-Kong son pôle Asie-Pacifique.

Les sources citées par le quotidien britannique divergent sur les raisons de cet éventuel départ. L’une mentionne la frustration face à la performance d’AB InBev depuis 2016, une autre évoque des raisons personnelles et une troisième qu’il n’est pas mis dehors et qu’il reste même "largement respecté" au sein de la société.

Pas de changement de cap

"Le changement éventuel de CFO chez AB InBev ne signale pas une modification de cap et un candidat en interne est probable", signale Edward Mundy de Jefferies ("conserver"; 73 euros). Le nom de Nelson Jamel , le responsable financier pour l’Amérique du Nord, est cité par Bloomberg comme successeur potentiel.

"Toutefois, cela pourrait réduire les probabilités d’une acquisition à très court terme, estime l’analyste, dans la mesure où 2020 sera une année clé pour dégager une croissance des ventes et des bénéfices sans profiter d’un soutien majeur des marchés émergents ou des synergies résiduelles d’un deal."

Il estime, en outre, qu’un changement de CEO au même moment est exclu mais que la tendance récente de cadres dirigeants de haut niveau avec une expérience dans les ventes et le marketing pourrait se poursuivre.

Dette encore trop élevée

Pour Duncan Fox de Bloomberg Intelligence , un nouveau directeur financier ne changera rien du tout pour AB InBev "car la dette nette est encore trop élevée pour lancer une opération M&A (fusion et acquisition, NDLR) significative malgré les mesures prises pour résoudre ce problème."

Kepler Cheuvreux ("acheter"; 98 euros) ne partage pas tout à fait cet avis. "Les principaux avantages d’un nouveau CFO pourraient être des points de vue différents grâce à un nouveau regard au moment où AB InBev s'appuiera moins sur les fusions et acquisitions pour la croissance et plus sur le développement des revenus organiques."