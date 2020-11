Un nouvel écrin deux fois plus grand pour eFarmz

La plateforme de vente de boîtes-repas et de denrées bio s'est trouvé un entrepôt plus grand et plus fonctionnel qui lui permet d'absorber une croissance fulgurante.

Avec le Covid-19, la Belgique est en train de combler son retard dans le domaine de l’e-commerce alimentaire. Le marché de la vente en ligne de préparations et de denrées alimentaires s’est clairement élargi, au profit de sociétés comme eFarmz, dont la taille a triplé depuis le début du confinement, en mars dernier.

Créée en 2013, cette plateforme bruxelloise de vente en ligne de paniers-repas et de produits frais bio devrait boucler l'année sur un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros. Son créneau d'activité offre en effet la commodité de la commande en quelques clics sur internet tout en répondant à une évolution des habitudes de consommation vers des aliments plus sains et d'origine locale.

EFarmz assure la livraison de ses produits en flux tendu. Les produits frais (fruits, légumes, viande), achetés dans des fermes belges et choisis pour leurs qualités gustatives, arrivent dans la nuit. L'entreprise ne stocke rien: elle ne commande qu'en fonction de la demande des clients. Et cela marche: la formule attire des adeptes de plus en plus nombreux et de plus en plus fidèles.

Des locaux devenus trop petits

Absorber cette explosion de la demande a entraîné son lot de problèmes à résoudre, à commencer par un espace de travail devenu trop exigu. Au printemps, eFarmz s'est ainsi vue contrainte de limiter les fournitures aux clients pour pouvoir suivre et éviter de casser la chaîne logistique.

"Le premier confinement nous a très vite mis devant une évidence: nos locaux étaient devenus trop petits. Dès le mois de mai, il est apparu que nous n’étions plus en mesure de répondre à une demande en forte hausse, faute de disposer de l’espace nécessaire pour gérer le stockage des marchandises – même si elles ne restent pas plus de 24 heures – et les envois de colis. La décision de déménager a alors été prise très rapidement", raconte Muriel Bernard, fondatrice et directrice générale d’eFarmz.

Depuis la fin octobre, eFarmz est relogée dans un entrepôt qui lui donne les moyens de ses ambitions. La société est désormais installée dans un entrepôt de 1.800 m², loué à CBT (Comptoir belge des Télécommunications) et toujours situé à Anderlecht, à 500 m de son implantation précédente.

La surface exploitable est plus que doublée et l’espace de travail est optimisé. "Nous disposons notamment de plus de 100 m² d’espaces de frigos", souligne Muriel Bernard. Le surcoût locatif sera plus que compensé par l'essor de la société.

Clientèle fidèle

La fondatrice d'eFarmz entend bien surfer sur la vague du commerce en ligne de produits alimentaires, qui semble entrer définitivement dans les mœurs. "Les clients qui sont venus à nous pendant le premier confinement sont tous restés. Nous sommes en mesure aujourd’hui de nous appuyer sur une base de clientèle d’environ 40.000 personnes", assure-t-elle.

Pour pouvoir faire face à cette croissance fulgurante, eFarmz a engagé depuis début septembre une dizaine de personnes pour porter ses effectifs à près de 40 salariés. Et ce n'est pas fini.

A ce stade, eFarmz propose ses services à Bruxelles, en Wallonie et dans des zones de Flandre à forte présence francophone. "Notre site n’existe qu’en français. Nous ne sommes pas encore prêts à investir le marché néerlandophone, d’autant que la demande continue de grandir et a désormais dépassé le stade de la simple niche bio et locale", explique Muriel Bernard.