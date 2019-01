Un podium 100% scandinave au Bocuse d'Or, la Belgique huitième

Le Danemark a décroché ce mercredi soir près de Lyon le Bocuse d'Or, devant la Suède et la Norvège, lors de cette édition qui a rendu hommage à deux grands noms de la gastronomie française, décédés en 2018, Paul Bocuse et Joël Robuchon.

C'est le Danemark qui a remporté la 17e finale mondiale du Bocuse d'Or. Au total, 24 pays-candidats ont accompli les épreuves de 5h35 qui se tenaient ces mardi et mercredi à Lyon. L'équipe belge, arrivée huitième , n'est donc pas montée sur le podium malgré les attentes de son chef Lode De Roover.

" Je me sens vide comme un citron pressé. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est de la folie. Mais la fatigue est compensée par l'adrénaline, donc je me sens vraiment fantastiquement bien", s'était exclamé le Belge après avoir accompli son épreuve.

La Suède et la Norvège ont respectivement remporté les Bocuse d'argent et de bronze. Dans un entretien à l'AFP, le président du concours, Jérôme Bocuse, avait pointé comme favoris "les pays scandinaves", "toujours présents" et qui "s'investissent beaucoup dans le concours".