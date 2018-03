"Un risque pour la santé publique n'est pas à exclure", assure l'Afsca en plein scandale Veviba

Les consommateurs qui auraient acheté de la viande hachée dans cette boucherie sont priés de ne plus consommer cette viande. En cas de consommation et si des troubles digestifs se manifestaient, l'Agence alimentaire conseille aux consommateurs de consulter sans délai leur médecin traitant. Les consommateurs peuvent prendre contact avec l'Agence alimentaire via le numéro gratuit 0800/13.550.

Des fraudes à l'étiquette

L'Afsca a contrôlé tous les établissements du groupe Verbist de Belgique et bloqué préventivement les produits dans certaines installations frigorifiques. Les problèmes constatés à l'abattoir bastognard se situent à la découpe et dans des installations de refroidissement où des fraudes à l'étiquette ont été constatées , a indiqué Philippe Houdart, de l'Afsca.

Des étiquettes de viande congelée ont été retirées et remplacées par d'autres affichant une date plus récente. "Est-ce que cela représente un risque pour la santé publique? Pas directement non", a stipulé M. Houdart. "La viande qui est congelée plus longtemps peut perdre du goût et son odeur peut être différente à la cuisson."