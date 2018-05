Un sucre naturel zéro calorie bientôt produit à Seneffe

Le sucre rare, arme fatale contre l'obésité?

La société indienne Petiva devrait être la première à reproduire à l’échelle industrielle ce que fait dame nature: transformer le sucre (glucose et fructose) en allulose, en tréhalose et en isomaltulose, les fameux "sucres rares" que l’on retrouve dans le nectar des fleurs ou dans les ruches, mais en quantités trop faibles pour une exploitation économique.

L’allulose par exemple, qui ressemble comme deux gouttes d’eau au fructose, est produite dans la ruche par la reine pour éviter que les abeilles grossissent trop.

"Contrairement au fructose, le corps ne métabolise pas l’allulose. On l’élimine donc sans ingérer de calories. C’est important quand on sait que l’on consomme en moyenne deux fois plus de sucre que les doses recommandées par l’OMS", explique Marc Noël, consultant pour l’Awex et chimiste de formation.

La particularité du produit est qu’il garde la texture, mais aussi le goût du sucre classique, et qu’il n’engendre pas de conséquences néfastes pour la santé. Avec des bonbons à l’allulose, plus de risque de caries.

Le tréhalose et l’isomaltulose, les deux autres sucres rares développés par Petiva, se comportent quant à eux dans le corps comme des sucres lents, en assurant un flux constant dans le sang. Les gâteaux et les biscuits basses calories, c’est pour demain.