Un tournant pour l'action AB InBev cette année

Deutsche Bank estime que le titre pourrait connaître un tournant cette année et souligne que la valeur est la meilleure marché de son secteur, sans justification, alors que Goldman Sachs revoit ses attentes à la baisse.

L’année 2019 sera-t-elle celle d’AB InBev ? Chez Deutsche Bank, les analystes le pensent. L’analyste Andrea Pistacchi estime qu'actuellement, la valeur est la meilleure marché de son secteur , alors qu'elle se traite à un ratio cours/bénéfice d'à peine 15 fois. "Nous ne trouvons pas de justification à cette valorisation", écrit-elle. "Avec un environnement plus favorable, une amélioration de la croissance des volumes et une stabilisation de l’évolution des bénéfices, nous estimons que 2019 sera une année de surperformance, enfin", ajoute-t-elle. "Nous continuer à penser que les fondamentaux du secteur brassicole restent attirants".

Les analystes de Goldman Sachs ont abaissé leur conseil à "conserver" contre "acheter" précédemment, et revu leur objectif de cours de 97 à 65 euros.

Son avis tombe après une recommandation opposée de Goldman Sachs sur le titre, trois jours auparavant. Les analystes de la banque ont abaissé leur conseil à "conserver" contre "acheter" précédemment, et revu leur objectif de cours de 97 à 65 euros. Toutefois, le titre conserve un intérêt pour Goldman Sachs, car les analystes conseillent de "vendre" Carslberg et Heineken , deux concurrents d’AB InBev.

Dans une note, les analystes de la banque estiment que des marchés émergents comme le Nigeria, le Brésil et le Vietnam sont "particulièrement vulnérables à une intensité accrue de la concurrence dans le secteur brassicole". Mais ils relèvent que des marchés comme le Mexique, la Chine, la Russie, l’Afrique du Sud et l’Inde sont "relativement plus isolés".