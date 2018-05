Un trimestre au goût de bière éventée pour AB InBev?

AB InBev a déjà prévenu: son premier trimestre 2018 ne sera pas un grand cru. Mais un analyste estime que le cours de Bourse qui a atteint un plus bas depuis 2014 intègre déjà cette donnée. On en saura plus mercredi matin. En attendant, l'action offre un potentiel de hausse de 28% par rapport à l'objectif de cours moyen des analystes.

"Nous nous attendons à un 1er trimestre 2018 plus faible en raison d’une comparaison difficile et de l’échelonnement des initiatives commerciales et de marketing, mais nous sommes convaincus que la croissance s’accélérera pour le bilan de l’année." Nous voilà donc prévenus de longue date puisque cet avertissement figure dans le communiqué des résultats annuels d’AB InBev publié le 1er mars.

Brusque glissade à cause des USA

Sauf surprise, les chiffres du premier trimestre qui seront dévoilés mercredi matin s’annoncent donc aussi désaltérants qu’une bière éventée. A l’image du cours de Bourse, d’ailleurs, qui comme le rappelaient mes collègues de "L’Investisseur" évolue au plus bas depuis 2014 alors que son concurrent Heineken frôle des cours records. Récemment, le 2 mai dernier, AB InBev a même connu une brusque glissade sur les marchés perdant jusqu’à 3,8% en séance. Ce jour-là son concurrent Molson Coors a publié des chiffres trimestriels inférieurs aux attentes dans un contexte général de faiblesse du marché de la bière aux Etats-Unis. Or, selon des données Bloomberg, le producteur de la Bud et de la Stella a tiré 28% de ses revenus 2017 des USA.

Mais pour Edward Mundy, analyste chez Jefferies ce brusque recul était exagéré. Certes, il prévoit un trimestre faible aux USA avec une contraction de 3,8% du volume alors que le consensus des analystes table sur un repli de 2,8%. Mais il s’attend à voir la croissance s’accélérer au deuxième trimestre à mesure que la reprise des marchés émergents (60% des ventes) devient plus visible. Il est à acheter sur la valeur avec objectif de cours de 100 euros.

Consensus pour le trimestre

Pour les chiffres-clés du premier trimestre, voici les estimations des analystes : une réduction organique des volumes (-0,8% à 134,7 millions d’hectolitres), des revenus en hausse de 3,6% à 12,917 milliards de dollars et un Ebitda normalisé affichant une progression de 6,1% à 5,126 milliards de dollars. A l’issue du quatrième trimestre 2017, cela a donné respectivement 145,98 millions d’hectolitres (+1,6%), des revenus de 14,6 milliards (+8,2%) et un Ebitda normalisé de 6,19 milliards (+21%).

"Après la faiblesse récente du cours de Bourse, nous pensons que la prévision peu inspirante formulée pour le premier trimestre est déjà intégrée dans le cours et la valorisation, estime, pour sa part, Wim Hoste, analyste financier chez KBC Securities. "AB InBev se négocie avec un rendement (sur le dividende annoncé pour 2017) de 4,4% brut, ce que nous considérons comme attractif", ajoute-t-il. Il maintient sa recommandation à "acheter" avec un objectif de cours de 115 euros.

Potentiel de hausse de 28%

Globalement, les analystes restent positifs sur la valeur même s’ils ont dû réduire leurs ambitions d’objectif de cours au fur et à mesure de l’inexorable érosion de l’action. Pour 27 d’entre eux, le titre mérite encore un achat contre 4 qui conseillent simplement de le conserver et 4 qui recommandent de le vendre. L’objectif de cours moyen atteint 104,8 euros ce qui, par rapport au niveau actuel, (81,8 euros) offre un potentiel de croissance de 28%.