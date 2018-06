Un troisième actionnaire d'AB InBev passe à l'achat

A la mi-mai, Marcel Telles et Grégoire de Spoelberch avaient acquis pour 5,3 millions (à 79 euros le titre) et 1,2 million d’euros (à 80 euros le titre) d’actions AB InBev. Désormais, c'est Paul Cornet de Ways Ruart qui passe à l'achat. Le 25 mai dernier, il a acquis pour 3,9 millions d’euros d’actions du brasseur au prix de 81,59 euros par titre. Paul Cornet a agi via sa société Fortiter.

Le cours de l’action est au plus bas depuis un mois, il est vrai. Il se situait ce matin à 81,49 euros. Sur les douze derniers mois il a établi un plus haut à 107,40 et un plus bas à 78,61 euros. C’est le 15 mai qu’il avait touché le fond.