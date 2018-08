Un verre par jour n'est pas synonyme de forme toujours

Sur les 2,4 milliards de buveurs que compte le monde, près de 3 millions meurent chaque année de problèmes liés à leur consommation. Au total, l'alcool joue un rôle dans 6,8% des décès chez les hommes et 2,2% des décès chez les femmes. Cela en fait la septième cause de mort et d'invalidité dans le monde. C'est même la première cause chez les personnes de 15 à 49 ans: un décès sur dix dans cette catégorie d'âge est lié à la boisson.