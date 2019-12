Une avocate condamnée pour détournement d'actions AB InBev des de Spoelberch

Une avocate belge vient d'être condamnée par un tribunal suisse pour détournement et blanchiment de quelque 815.000 actions AB InBev, alors dans les mains de la famille d'Amicie de Spoelberg et ses fils adoptifs.

Une avocate belge de 57 ans a été condamnée par le tribunal correctionnel de Genève à une peine de deux ans et demi de prison, dont 15 mois avec sursis. Elle est accusée de blanchiment d'argent aggravé et faux. Elle est concrètement accusée d'avoir détourné des actions AB InBev, actuellement valorisées à plus de 55 millions d'euros.