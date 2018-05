Une bouteille de vin du Jura de 1774 adjugée à 107.700 euros

Une bouteille de Vin Jaune du Jura , datée de 1774, a été adjugée 107.700 euros , et deux autres flacons du même millésime ont atteint 76.250 euros et 73.200 euros lors d'une vente aux enchères samedi dans l'est de la France.

Les flacons, de type "bourgogne", c'est-à-dire avec un corps ample et un col fin, et d'une contenance de 87 cl, ont été conservés plus de 200 ans par les descendants d'Anatoile Vercel dans une cave enterrée et voûtée d'Arbois, la capitale des vins du Jura. Les trois bouteilles en ont été retirées mardi en vue des enchères.