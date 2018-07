Une entreprise belge importe de la viande de cheval contaminée

Qu'est-ce que le cadmium?

Le cadmium est un métal lourd qui se trouve naturellement dans le sol à de faibles concentrations. A forte dose, il peut provoquer des insuffisances rénales et de l'ostéoporose. L'Union européenne a établi une norme maximale: pour la viande de cheval, celle-ci est fixée à 0,20 mg de cadmium par kilo, et pour les reins de cheval à 1 mg par kilo. Si un État membre constate un dépassement de la norme, il doit immédiatement avertir le reste de l'Europe via le système d'alerte RASFF (Food and Feed Safety Alerts).