Une nouvelle usine à 50 millions pour Mydibel

La société familiale basée à Mouscron a investi pour la cause quelque 50 millions d’euros

La société familiale basée à Mouscron a investi pour la cause quelque 50 millions d’euros . "Cet investissement est nécessaire pour absorber notre croissance, qui a atteint 30% l’an dernier. Cette année, elle sera toutefois limitée à 10% en raison de la canicule qui a pesé sur les récoltes de pommes de terre" , précise Marc Van Herreweghe, le CEO de Mydibel.

Mydibel réalise un chiffre d’affaires tournant autour de 250 millions d’euros, dont plus de 90% sur les marchés d’exportation . L’entreprise exporte ses produits dans plus de 120 pays.

La nouvelle usine, construite à côté du site de Gramybel, la filiale qui produit des flocons et des granules de pommes de terre déshydratées, pourrait être opérationnelle dès juillet 2020, et en tout cas au plus tard à l’automne, espère le patron de Mydibel. Elle permettra de créer dans un premier temps 70 emplois supplémentaires dans une entreprise qui compte déjà quelque 660 salariés.