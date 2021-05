Une plateforme web commune pour les torréfacteurs artisanaux

L'impact de la crise sanitaire se reflète jusque dans le fond de nos tasses. Avec la généralisation du télétravail et la fermeture de l’horeca, les ventes de café en "B to B" se tarissent. Au grand dam de la bonne centaine de torréfacteurs artisanaux actifs en Belgique, pour qui les ventes aux entreprises et à l'horeca représentaient 90% de leurs revenus.