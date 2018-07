Une première Trappiste aux couleurs de l'Angleterre

Pour l’heure, les moines n’envisagent pas encore de l’exporter en Europe, mais on imagine que cela arrivera un jour, puisque les quatre autres brasseries trappistes agréées ces dernières années ont toutes franchi ce pas. A moins que le Brexit ne les gêne aux entournures... On compte donc aujourd’hui douze brasseries trappistes, dont six belges. Plus une treizième, le Mont-des Cats en France, qui pourra briguer le titre le jour où elle produira dans ses murs. Mais treize à table, c’est dur à assumer..