Une sécheresse qui s'éternise, des apéritifs sans chips?

Les pommes de terre hâtives, utilisées pour la production de chips, sont les premières victimes de la sécheresse actuelle. Croky annonce une limitation de production de chips. Du jamais vu en Belgique.

Il fait beau, il fait chaud, et comme chacun de nous, les plantes ont soif, très soif. La bonne vieille patate en particulier.

Victimes expiatoires de la sécheresse actuelle, les pommes de terre hâtives, essentiellement les Lady Claire et les Lady Rosetta, plus petites et plus sensibles à la sécheresse que les variétés pour frites, ont subi de plein fouet l’impact du manque d’eau.

Plantées précocement, elles sont récoltées en juillet et en août. On sait déjà que les plants non irrigués, largement majoritaires en Belgique, offriront un rendement réduit à peu près de moitié: 15 à 25 tonnes par hectare, contre 35 à 40 tonnes en temps normal.

Problèmes d’approvisionnement

Conséquence inédite chez nous: la société Croky, deuxième producteur de chips du pays, annonce une réduction drastique de sa production. Dans une lettre adressée à ses clients que nos confrères de Sudpresse ont pu se procurer, la direction de la société mouscronnoise explique que les producteurs avec qui elle a conclu des contrats de livraison ne seront pas en mesure d’assurer l’approvisionnement prévu.

Toute l’Europe de l’ouest touchée

"Le problème, c’est que la sécheresse actuelle touche toute l’Europe occidentale et qu’il n’est donc pas possible de se fournir ailleurs, dans le nord de la France par exemple", explique Pierre Lebrun, agronome et coordinateur à la Fiwap (Filière wallonne de la pomme de terre).

4,6 millions Les chips représentent moins de 5 % de la production de pommes de terre, l’industrie de la frite absorbant 85 % des 4,6 millions de tonnes produites bon an mal an dans le pays.

Les chips représentent moins de 5% des débouchés des producteurs de pommes de terre, l’industrie de la frite absorbant 85% des 4,6 millions de tonnes produites bon an mal an dans le pays. Du côté des bintjes et autres Fontane, les pertes en rendement restent encore imprévisibles à ce stade. Mais celui-ci devrait être pour le moins faiblard.

"Pour les mi-hâtives, notamment les bintjes, qui représentent environ 40% des surfaces (95.000 hectares au total, NDLR), la situation est déjà très critique", dit Pierre Lebrun. Selon lui, le rendement devrait plafonner à 25 tonnes par hectare, contre 40 à 45 tonnes en temps normal. Une petite lueur d’espoir subsiste toutefois pour les pommes de terre tardives – les variétés Fontane et Challenger –, qui ne sont récoltées qu’en octobre.

"Elles sont encore plus ou moins vertes et résistent mieux à la sécheresse. Dans le meilleur des cas, elles devraient encore offrir un rendement de 40 tonnes par hectare au lieu des 50 tonnes habituelles", précise l’expert de la Fiwap.

"L’année sera à coup sûr déficitaire pour les agriculteurs, sauf pour la minorité qui vend toute sa production au marché libre où les prix vont grimper." Pierre Lebrun

Qui dit production en baisse dit augmentation des prix. Pas si simple: plus de 60% des agriculteurs sont en effet liés à leurs clients industriels par des contrats qui les obligent à fournir leur production à des prix prédéterminés.

Bref, "l’année sera à coup sûr déficitaire pour les agriculteurs, sauf pour la minorité qui vend toute sa production au marché libre où les prix vont grimper. Elle sera aussi difficile pour les industriels qui risquent de se trouver face à des problèmes d’approvisionnement", indique Pierre Lebrun.