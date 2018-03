Une trentaine de candidats prêts à reprendre Veviba

Une trentaine de candidats belges et internationaux se sont manifestés pour la reprise de Veviba, dont le nom du repreneur ne devrait être connu que fin mai.

"A ce stade, les éléments reçus concernent des projets structurés de manières diverses, portés par des sociétés, des partenariats de sociétés ou des coopératives", indique la Société wallonne de Gestion et de Participations (Sogepa).

L'entreprise Veviba est suspectée de plusieurs fraudes, notamment d'avoir remplacé la date de péremption mentionnée sur les étiquettes de sa viande par une date plus récente et d'avoir incorporé dans de la viande hachée des morceaux non destinés à l'alimentation humaine. L'abattoir a perdu il y a quelques semaines ses agréments à la suite de ces infractions constatées sur le site de Bastogne.