Unilever confesse qu'il n'atteindra pas ses prévisions 2019

Unilever prévoyait des revenus annuels en hausse de 3 à 5%. Il affirme qu'il n'y arrivera pas, mais que la croissance sera à nouveau au rendez-vous en 2020. L'action Unilever cédait plus de 6% sur la Bourse d'Amsterdam ce mardi matin.

Evoluant dans un marché difficile, Unilever revoit ses attentes en matière de chiffre d'affaires . Le CEO Alan Jope parle d'une "légère erreur" dans la vision de croissance des revenus sous-jacents. Le groupe avait annoncé s'attendre à une croissance des revenus sous-jacents de l'ordre de 3 à 5% pour 2019 . La société affirme désormais qu' elle ne pourra pas atteindre cet objectif . L'action du groupe anglo-néerlandais a chuté de plus 6% à Amsterdam à l'annonce de cet avertissement sur résultats.

Troisième trimestre en berne

"Unilever n'a pas été en mesure de réaliser ses prévisions de croissance au troisième trimestre", explique le CEO. "Cela avait pourtant été possible au cours des deux premiers trimestres de 2019, mais en raison de l'été moins chaud, les ventes de glaces américaines entre autres ont été décevantes."

Quid pour 2020?

Pour l'ensemble de l'exercice 2020, la croissance sous-jacente des revenus devrait se situer entre 3 et 4%, selon Unilever.

Entre 3 et 4%

Pour l'an prochain, Unilever prévoit une reprise de la croissance des revenus. La progression des ventes du premier semestre devrait toutefois être inférieure à 3%. Pour l'ensemble de l'exercice 2020, la croissance sous-jacente des revenus devrait se situer entre 3 et 4%. "La croissance reste notre priorité absolue et nous sommes convaincus que nous avons la bonne stratégie et les bons investissements pour améliorer nos performances."