Unilever envisage de vendre Lipton et d'autres marques de thé.

Le géant de l'agroalimentaire s'adapterait aux changements des habitudes des consommateurs, plus en recheche de produits locaux et traditionnels.

Selon journal britannique The Sunday Telegraph, le géant des produits ménagers et de l’alimentation Unilver pourtrait se séparer de certaines de ses marques de thé dont Lipton, en réaction aux changement d'habitudes des consommateurs.

Les producteurs alimentaires tels que Unilever ont récemment dû revoir leur portefeuille de marques en raison de l'évolution des goûts des consommateurs. Les gens s'intéressent de plus en plus aux produits locaux et traditionnels et accordent une plus grande attention à la liste des ingrédients.