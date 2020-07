Unilever va scinder ses activités dans le thé

Après plusieurs mois de réflexion, Unilever a fait son choix: le géant anglo-néerlandais de l'agroalimentaire et des cosmétiques a décidé de se séparer de la majeure partie de ses activités dans le thé , en ce compris la marque emblématique Lipton.

Il conservera toutefois ses actifs dans le thé en Inde et en Indonésie , ainsi que sa participation dans le partenariat avec PepsiCo pour la production des thés glacés Lipton.

"L'équilibre entre les marques de thé et les zones géographiques d'Unilever et toutes les plantations de thé ont un avenir passionnant, et ce potentiel peut être réalisé au mieux en tant qu'entité distincte", affirme le groupe dans un communiqué.