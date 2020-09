Vendis Capital injecte plus de 10 millions dans une chaîne de plats hawaïens

Le "poke bowl" est le plat star du moment. Ces bols composés de riz, légumes crus, fruits et poisson ou poulet connaissent un succès fou, notamment auprès des jeunes actifs. Maxime Buhler et Samuel Carré l’ont bien compris en lançant Pokawa en 2017. En France, la chaîne de restauration connaît une belle croissance et compte 27 restaurants. L'enseigne est aussi depuis peu au Luxembourg et en Belgique, où le premier point de vente a ouvert il y a quelques semaines.