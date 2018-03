Veviba: que s'est-il passé depuis les premières plaintes, en septembre 2016?

Encore un scandale sanitaire et alimentaire? Mais que sait-on vraiment des fraudes de Veviba? Juste ce que l'Afsca a révélé ce jeudi:

• Des fraudes à l'étiquette. Des étiquettes de viande congelée ont été retirées et remplacées par d'autres affichant une date plus récente. Qui est coupable? Qui savait? Quelle différence entre les dates? Et donc quels risques?