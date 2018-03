Veviba, un groupe flamand devenu wallon

Il dispose de quatre abattoirs: Bastogne, Izegem, Rochefort et Velzeke, ce dernier suite à la reprise fin 2016 des Etablissements Adriaens. Veviba affiche 144.000 bovins abattus par an et 550 emplois. Ce qui en fait le n°1 de l’abattage et de la transformation de viande bovine avec 30% du marché belge. En 2016, son chiffre d’affaires atteignait 200 millions d’euros et son résultat net 881.000 euros. Mais en y ajoutant les Etablissements Adriaens ses revenus ont bondi à 278 millions d’euros.