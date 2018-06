Viande de Liège perd son label à cause d'infractions aux règles d'hygiène

Contactés par nos soins, ses dirigeants confirment l’information, mais se veulent rassurants. " Nous n’avons pas du tout perdu notre agrément et la production sur le site de Liège n’est pas du tout à l’arrêt. Il y a eu un problème entre l’Afsca et l’opérateur de certification. La certification est liée à un cahier des charges qui diffère selon les enseignes de grande surface. Manifestement, l’Afsca n’est pas satisfaite du travail de l’organisme certificateur, mais la suspension du travail de la salle de découpe est une question de quelques jours. C’est juste une question de cadence ", nous a rétorqué Pascal François, porte-parole de Belgian Meat Partners.

15 jours pour se conformer

Delhaize et Colruyt , deux clients de Viande de Liège, affichent leur mécontentement . Ils ont déjà pris leurs distances vis-à-vis de la firme liégeoise. Le ton rassurant du porte-parole de la firme Derwa dénote avec l’analyse de Delhaize. " En reprenant à son compte le système d’autocontrôle de la salle de découpe de Belgian Meat Partners à Liège, elle perd son label Belbeef. Cela nous pose un problème. On ne peut plus travailler avec eux. Nous avons décidé de faire appel à un nouveau partenaire pour réaliser le travail afin de ne pas pénaliser nos magasins à Liège. Il n’y a aucun souci pour nos clients et la sécurité alimentaire n’est pas menacée ", nous a confié Roel Dekelver. D’après lui, il s’agit d’une mesure de précaution pour éviter tout problème. La chaîne va demander des comptes à Viande de Liège.

"On suit la situation de très près et on attend des nouvelles, nous a confié Hanne Poppe, responsable presse du groupe Colruyt. Avec la perte de son autorisation, le fournisseur ne répond plus à notre cahier de charges (Belbeef) et nous avons suspendu la collaboration. Nous cherchons des solutions pour le volume traité par eux – un volume limité. La plupart de la viande dans nos magasins (98%) vient de notre propre salle de découpage."