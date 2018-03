Votre bouteille d'eau est-elle contaminée par du plastique?

L'eau en bouteille de plusieurs grandes marques serait contaminée par des particules de plastique dont on ne connaît pas encore, à l'heure actuelle, les dangers pour la santé. C'est ce qu'indique une étude d'Orb Media, une plateforme journalistique américaine. Les risques en Belgique sont très limités, rassure le secteur.

Commercialisée comme l'essence même de la pureté, l'eau en bouteille est un marché qui atteindra bientôt 300 milliards de litres par an. C'est le marché des boissons le plus dynamique au monde, évalué à 147 milliards de dollars chaque année. Or, dans une seule bouteille de cette "eau minérale naturelle", on peut retrouver des millions de particules de plastique microscopiques d'après une étude d'Orb Media, une plateforme journalistique à but non lucratif basée à Washington.

Que dit l'étude?

L'eau en bouteille de nombreuses grandes marques à travers le monde est contaminée par de minuscules particules de plastique dont les dangers sur la santé sont encore méconnus. Une équipe de chercheurs a testé l'eau de plus de 250 bouteilles dans neuf pays (Brésil, Chine, Etats-Unis, Inde, Indonésie, Kenya, Liban, Mexique et Thaïlande).

Quels sont les résultats?

Du plastique a été trouvé dans 93% des échantillons d'eau en bouteille de plusieurs marques comme Aqua, Aquafina, Dasani, Evian, Nestle Pure Life ou San Pellegrino. Il s'agit notamment de polypropylène, de nylon et de polytéréphtalate d'éthylène (PET). En moyenne, les chercheurs ont trouvé, dans chaque litre d'eau, 10,4 particules d'une taille environnant 0,10 millimètres. Les particules de plus petite taille étaient encore plus nombreuses: les auteurs de l'étude en ont trouvé 314,6 par litre d'eau en moyenne. Certaines bouteilles ne contenaient pas du tout de plastique, tandis que d'autres atteignaient tout de même les 10.000 particules par litre.

D'où viennent ces microparticules de plastique?

Pour la directrice de l'étude, Sherri Mason, les particules de plastique viennent du processus d'embouteillage. "Je pense que la plupart du plastique vient de la bouteille elle-même, de son bouchon, du processus industriel d'embouteillage", explique-t-elle. De l'eau dans des bouteilles en verre en contenait aussi, signale toutefois l'étude.

Comment réagissent les grandes marques?

Contactés, l'Allemand Gerolsteiner et le Suisse Nestlé confirment que leurs produits contiennent des particules de plastique, mais selon eux, en bien moins grande quantité que ce que dit l'étude. Aucune autre marque n'a voulu réagir. "Nous défendons la sécurité de nos produits d'eau embouteillée", a simplement déclaré l'American Beverage Association dans un communiqué.

Notre santé est-elle en danger?

L'étendue des risques que posent ces particules sur la santé humaine est encore méconnue. "Il y a un lien avec certains types de cancer, la diminution de la quantité de spermatozoïdes ou encore avec l'augmentation de certaines maladies comme le trouble du déficit de l'attention ou l'autisme", déclare Sherri Mason. Selon elle, il est établi que ces différentes affections ont un rapport avec la présence de produits chimiques de synthèse dans l'environnement. "Et nous savons que les plastiques apportent un moyen à ces substances d'entrer dans notre corps", explique la chercheuse.

"Sur base des connaissances actuelles, qui sont très fragmentaires et incomplètes, il y a peu de risques pour la santé", nuance Martin Wagner, toxicologue à l'Université des sciences et technologies de Norvège. "Le corps humain est bien adapté à la manipulation de particules non digestibles."

Selon un rapport de l'Union européenne sur le plastique dans les produits de la mer publié en 2016, jusqu'à 90% des particules de plastique consommées peuvent traverser l'intestin sans incident. Parmi les 10% restants, certains plastiques de moins de 150 microns (0,15 millimètres) pourraient toutefois entrer dans le système lymphatique de l'intestin, ou passer de la circulation sanguine aux reins ou au foie. Des particules se situant dans cette fourchette ont été retrouvés dans plusieurs bouteilles lors de l'étude. Cependant, les hypothèses sur la façon dont le plastique se comporte dans l'intestin sont tirées de modèles scientifiques. Il n'existe encore aucune étude réalisée en laboratoire.

Vaut-il mieux boire l'eau du robinet?

Pas sûr. Une précédente étude publiée par Orb Media avait montré que des particules de plastique étaient également présentes, mais en moins grande quantité, dans l'eau du robinet. Sherri Mason se veut toutefois rassurante. "L'eau du robinet, globalement, est beaucoup plus sûre que l'eau en bouteille", affirme-t-elle. Des propos que nuance David Marquenie, secrétaire général de la Fédération royale de l'Industrie des Eaux et des Boissons rafraîchissantes (FIEP): "L'eau du robinet ne provient pas exclusivement d'eau souterraine, mais également d'eau de surface, c'est la grande différence avec l'eau minérale naturelle en bouteille". "La législation qui gère l'eau du robinet est de toute façon la même que celle qui gère l'eau de source", ajoute-t-il.

Quel risque en Europe?

Si les plastiques ne sont pas directement réglementés dans l'eau embouteillée, "la législation indique clairement qu'il ne doit pas y avoir de contaminants", affirme Anca Paduraru, porte-parole de la Commission européenne en matière de sécurité alimentaire. "En Europe, nous avons toute une série de paramètres et de législations qui sont fixés, tant pour l'eau que pour les matériaux utilisés pour l'emballer", rassure de son côté l'Union des associations européennes de boissons non alcoolisées (UNESDA), alors que de leur côté, les États-Unis, un des pays dans lesquels l'étude a été réalisée, n'ont aucune règle spécifique pour les plastiques dans les aliments et les boissons.

Quel risque pour la Belgique?

D'emblée, David Marquenie pointe "la différence très importante" entre les marchés de l'eau américain et belge. "Aux Etats-Unis, il n'y a pratiquement aucune eau minérale naturelle provenant de nappes souterraines. A l'inverse, en Belgique, l'eau consommée en bouteille provient à 98% des nappes souterraines, qui ne contiennent pas de particules de plastique. Il y a très peu de chance de retrouver de telles particules sur le marché de l'eau belge", clame le secrétaire général de la FIEB.

Celui-ci dit regretter que cette étude "ne soit pas publiée dans un journal scientifique, ce qui fait qu'on ignore la méthodologie des chercheurs, les résultats concrets et les conditions dans lesquelles les mesures ont été effectuées. Ni Orb Media, ni les chercheurs n'ont voulu transmettre les données au secteur", reproche Marquenie. Un plainte également exprimée par l'UNESDA.