Yuman Village, premier supermarché belge de l'économie circulaire

La commune bruxelloise de Saint-Gilles héberge depuis six mois Yuman Village, un supermarché entièrement dédié à l’économie circulaire. Après six mois, le succès est au rendez-vous.

C’est un supermarché pas comme les autres qui s’est ouvert il y a six mois près du quartier Ma Campagne, à Saint-Gilles. Écharpes à base de chaussettes orphelines, culs de bouteilles transformés en vases, mugs à base de marc de café et d’amidon, cosmétiques en bloc sans emballage, produits d’entretien 100% écologiques: sur 1.000 mètres carrés, le chaland se voit proposer tout ce qui recyclable ou revalorisable. Sans oublier la seconde main.

L’offre du magasin Yuman Village, très bien situé dans un ancien garage de la chaussée de Charleroi, est centrée exclusivement sur des produits issus de l’économie circulaire. Le fruit de l’envie de ses deux fondateurs de changer de paradigme économique et de s’inscrire dans un mode de commerce plus respectueux de l’environnement.

"À plus long terme, nous comptons déployer le concept dans d’autres grandes villes du pays." Christel Droogmans cofondatrice de Yuman

Rien ne prédestinait pourtant Christel Droogmans et Quentin de Crombrugghe, deux anciens collègues du secteur bancaire, à une réorientation aussi radicale. "Nous avons ressenti le besoin de contribuer à la transition sociétale. Nous n’étions pas des entrepreneurs dans l’âme, mais à un moment donné, pour concrétiser un projet, il faut agir, donc passer par l’entrepreneuriat", explique Christel Droogmans.

L’impulsion est venue de la découverte, sur les réseaux sociaux, d’un centre commercial suédois ne vendant que des produits de réemploi. "Nous sommes allés le voir en mai 2017. Le concept de ce magasin adossé à une déchetterie nous a séduits, mais nous avons d’emblée eu l’idée de développer un concept plus urbain et davantage dédié à l’upcycling, autrement dit la transformation et la réutilisation de matériaux", précise la cofondatrice de Yuman.

Lire aussi | Cap sur l'économie circulaire et la fin du plastique en Wallonie

Un test en magasin éphémère réalisé fin 2018 dans la galerie de la Toison d’Or s’avère concluant et permet de rassembler des partenaires fournisseurs. Le magasin, installé dans un ancien garage et propriété du groupe Lidl, s’est ouvert fin mai. Pour le financement, ses fondateurs y sont allés de leur poche et ont reçu un soutien de BeCircular, une avance récupérable de finance.brussels et des crédits bancaires.

Circulaire et esthétique

Yuman Village s’appuie sur deux partenaires privilégiés: les librairies de seconde main Pêle-Mêle – qui dispose d’un vaste espace dans le fond du magasin –, et Kringwinkel, l’équivalent flamand des Petits Riens, auxquels s’ajoutent une vingtaine de start-ups majoritairement bruxelloises. Ces partenaires rémunèrent Yuman via un loyer mensuel, une contribution variable liée aux ventes et une présence physique. Au total, Yuman se fournit auprès de 70 fournisseurs.

"Le critère de base, c’est l’économie circulaire. Mais nous tenons aussi à l’esthétique." Christel Droogmans

"Le critère de base, c’est l’économie circulaire, souligne Christel Droogmans. Mais nous tenons aussi à l’esthétique. Pour toucher le plus grand nombre, il faut proposer des produits séduisants". À l’entendre, le succès est au rendez-vous. Six mois après son ouverture, ce supermarché d’un genre inédit accueille journellement quelque 300 personnes, une affluence qui peut aller jusqu’à 900 personnes le samedi.