Zhong Shanshan, le "loup solitaire" s'enrichit à l'or bleu...

Zhong Shanshan, qui possède 84% du géant chinois de l'eau Nongfu Spring, profite de son IPO pour coiffer Pony Ma (Tencent) et devenir la 2e fortune chinoise.

En Chine, on le surnomme "le loup solitaire". C'est aussi un touche-à-tout. Zhong Shanshan a travaillé dans la construction et a été journaliste avant de se lancer dans l'industrie pharmaceutique, puis dans l'eau en bouteille.

Ces deux dernières activités lui ont permis de porter sa fortune au pinacle. Il se retrouve aujourd'hui au 22e rang des plus grosses fortunes mondiales, devant l'empereur mexicain des télécoms Carlos Slim, et devient le Chinois le plus riche derrière l'indéboulonnable Jack Ma, propriétaire d'Alibaba, le géant de l'e-commerce. Il coiffe ainsi sur le poteau Pony Ma, le fondateur du groupe internet Tencent.