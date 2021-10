AB InBev pourrait vendre certaines de ses marques allemandes

Selon l’agence Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, AB InBev envisage la vente de certaines de ses marques de bières allemandes. Le portefeuille des marques régionales peut-être estimé à un milliard d’euros (1,2 milliard de dollars) ont précisé ces sources qui ajoutent, qu’à ce stade, les discussions sont en cours et qu’il n’existe aucune certitude qu’AB InBev procédera à cette cession.

Le groupe emploie plus de 2 000 personnes en Allemagne, où elle brasse des bières telles que la Franziskaner Weissbier, la Hasseroeder et l'Eisenhower. Sa brasserie de Brême, où elle fabrique la marque emblématique Beck's, est la plus grande du pays.