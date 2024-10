Le gel du mois d'avril et la météo pourrie de l'été devraient réduire de moitié la production viticole cette année. Chez certains, la baisse pourrait même aller jusqu'à 70%.

"Avec une production qui devrait être inférieure de 30% à celle de 2023, nous ne nous en sortons pas trop mal". En ce lundi pluvieux, jour des vendanges du cépage Meunier, Dimitri Vander Heyden, le propriétaire du Domaine W à Saintes, à l'ouest du Brabant wallon, fait contre mauvaise fortune bon cœur. Et résume bien la tonalité d'un cru 2024 qui, sur le plan quantitatif, oscille selon les acteurs entre le morose et le catastrophique.

Le gel soudain de la nuit du 23 au 24 avril 2024 a causé de gros dégâts dans les cultures, en ce compris les vignes. Le printemps et l'été pourris qui ont suivi n'ont rien arrangé. Les pluies incessantes ont favorisé la prolifération du mildiou et entravé la floraison des vignes, provoquant du millerandage, une maladie de la vigne causée par une fécondation imparfaite de la fleur et qui donne des grappes de raisins de taille et de maturité très disparates.

La conséquence, c'est que l'on sera loin des vendanges records de 2023. Tous les types de vin avaient alors bénéficié de récoltes abondantes, à l'exception du vin rouge (-33%). En cause: une maturation insuffisante des raisins. Un scénario qui devrait se reproduire, en pire, cette année. Plusieurs producteurs laissent déjà entendre qu'ils renonceront à produire du rouge, faute d'atteindre un taux de sucre suffisant.

-50% Les viticulteurs prévoient une perte en volume d'environ 50%, loin du record de 3,4 millions de litres récoltés l'an dernier.

Sombres prévisions

"Sur le plan qualitatif, rien n'est joué à ce stade. Mais nous pourrions décider de ne produire que des bulles cette année. Nous verrons la semaine prochaine en fonction des récoltes", dit Vanessa Vaxelaire, propriétaire du Château de Bioul (14 hectares de vignes, 60.000 bouteilles) et présidente de l'Association des Vignerons de Wallonie (AVW).

Pour les blancs et rosés tranquilles et effervescents, ce ne sera pas Byzance non plus. Un petit coup de sonde auprès de quelques producteurs wallons permet d'ores et déjà de prédire une perte en volume d'environ 50%. On sera donc loin des 3,4 millions de litres récoltés l'an dernier.

"Nous savons déjà qu'en volume, nous perdrons entre 50% et 60% de la production. Et avec la météo trop fraîche, ce qui reste ne mûrit pas. Nous avons donc interrompu les vendanges et devrions les reprendre la semaine prochaine", précise Vanessa Vaxelaire.

Pour d'autres, les prévisions sont plus sombres encore. "Nous essayons de passer à travers les éléments, mais cette année, le volume de production devrait plafonner à 30 ou 40% du niveau de 2023", prédit Renaud Grégoire, copropriétaire avec ses quatre frères et sœur du Domaine Vins des Cinq (Domaine XXV). Depuis 2018, ils exploitent cinq cépages (Chardonnay, Pinot noir, Meunier, Pinot gris et Muller-Thurgau) en bio sur huit hectares de vignes plantées à Couthuin, non loin de Huy. La météo trop fraîche des derniers jours les a même incités à retarder les vendanges, qui ne démarreront que ce week-end avec le Muller-Thurgau.

"En tant qu'agriculteurs, nous regardons toujours sur dix ans. Sur ce laps de temps, il faut toujours s'attendre à subir deux ou trois années catastrophiques." Annie Hautier Propriétaire du Domaine du Chapitre

Bien gérer son fond de cave

Les situations sont assez disparates selon les parcelles et selon les cépages. Exemple au Domaine du Chapitre, une exploitation viticole de 13 hectares située à Baulers, près de Nivelles. "La récolte sur la parcelle de 5,5 ha située à côté de la ferme s'annonce très mauvaise, avec une baisse de plus de 50%. Ce sera moins catastrophique sur les parcelles situées sur les hauteurs de Baulers. Et les cépages tardifs, qui bourgeonnent début mai, devraient échapper au pire", explique la propriétaire, Annie Hautier. Qui préfère donc voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide.

"En tant qu'agriculteurs, nous regardons toujours sur dix ans. Sur ce laps de temps, il faut toujours s'attendre à subir deux ou trois années catastrophiques", lance-t-elle. De fait: le mauvais cru 2024 qui s'annonce suit deux belles années, après un millésime 2021 catastrophique, marqué par de fortes chutes de pluies et des inondations que n'avait pu sauver une belle arrière-saison. "Si on gère bien son fond de cave, une mauvaise année 2024 n'est pas dramatique en soi, sauf pour les nouveaux acteurs", confirme Vanessa Vaxelaire.

Dans la plupart des cas, les viticulteurs ont pu éviter d'être envahis par le mildiou en agissant de manière préventive. "Nous avons réussi à le canaliser et à l'empêcher d'aller jusqu'au raisin. Nos vignes sont bio. Nous avons donc recouru à la bouillie bordelaise (un traitement fongicide à base de sulfate de cuivre et de chaux autorisé en agriculture biologique, NDLR)", explique Renaud Grégoire.

Le secret, c'est la proactivité et la réactivité. Seul exploitant wallon certifié en biodynamie, le Domaine W ne recourt en effet à aucun intrant chimique.

Un cépage adapté

Ce climat de sinistrose contraste singulièrement avec l'humeur plutôt joyeuse et bon enfant des 60 membres venus récolter les raisins du cépage Meunier du Domaine W. Créé en 2016 par Dimitri Vander Heyden et son épouse Sophie Wautier, celui-ci exploite aujourd'hui huit hectares permettant de produire 40.000 bouteilles de Chardonnay (50% de la production), Pinot noir et Meunier (25% chacun). "Le cépage Meunier s'adapte très bien aux terres argileuses comme celles que nous avons ici. C'est aussi celui qui a le cycle végétatif le plus court, ce qui permet d'éviter plus facilement le gel et les maladies", souligne Dimitri Vander Heyden.

Le modèle économique du Domaine W (les membres, 1.600 à ce jour dont des restaurants étoilés, paient une cotisation et reçoivent un certain nombre de bouteilles en fonction du niveau de leur partenariat) lui a permis d'être à l'équilibre dès les premières récoltes, en 2018.

Vue en plein écran "Nous n'avons pas eu de problème de mildiou. Nos parcelles, très aérées, sont exposées au vent et peuvent donc sécher rapidement", affirme Dimitri Vander Heyden, propriétaire du Domaine W ©Kristof Vadino

La vendange de Meunier (près de trois tonnes), clôturée en trois heures, est jugée satisfaisante. Si l'exploitation parvient à limiter la casse, c'est parce qu'elle n'a été touchée que par la période de gel du printemps. "Nous n'avons pas eu de problème de mildiou. Nos parcelles, très aérées, sont exposées au vent et peuvent donc sécher rapidement, empêchant ainsi l'implantation des champignons", explique le patron du Domaine W.

Par rapport à d'autres, le domaine viticole brabançon ne s'en sort donc pas trop mal. Ce fut déjà le cas en 2021 déjà. "Nous n'avions rien perdu alors que d'autres exploitants avaient vu leur production chuter de 50%". Le secret, c'est la proactivité et la réactivité. Seul exploitant wallon certifié en biodynamie, le Domaine W ne recourt en effet à aucun intrant chimique.

Ce qui sauve aussi le domaine viticole tubizien, c'est qu'il ne produit que des vins effervescents. "Au vu des prélèvements réalisés pour évaluer les taux de sucre et d'acidité, la qualité est au rendez-vous", assure Dimitri Vander Heyden. Les producteurs de vins tranquilles ne pourront sans doute pas en dire autant.