Après le corona, un stellavirus? Les marques tiennent bon

Le bureau établit une valeur pour chaque marque en estimant la part qu'elle génère dans les revenus de l'entreprise , et en affinant ses comptes avec une évaluation de ce que chacune produirait en royalties. Sa première conclusion pour le secteur de la bière cette année est un peu dure: la valeur combinée des 50 premières marques mondiales a perdu 16% sur un an, pour revenir de 95 à 80 milliards de dollars. La raison principale renvoie à l'impact de la pandémie et des mesures de confinement sur la consommation.

On ne peut toutefois s'empêcher de penser qu'il est idiot d'associer un nom de produit au virus. "Corona" signifie "couronne" en latin et en espagnol; c'est par référence à l'image d'une couronne dorée que le brasseur mexicain a choisi ce nom, et par référence à la forme du virus que les savants ont également baptisé le Covid-19 comme cela. Si le virus avait eu la forme d'une étoile, on l'aurait peut-être baptisé de son nom latin "stella". Soit... le nom d'une autre des trois marques mondiales d'AB InBev! À l'origine, Artois avait créé une bière de Noël, d'où l'idée de l'étoile pour évoquer le sapin décoré et la fête. Un éventuel "stellavirus" aurait-il sapé la valeur de Stella?