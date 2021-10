Avec l'agritech indienne DeHaat, Sofina veut avoir la main verte

En plus de sa plateforme de rencontre entre membres du secteur agricole, la société indienne DeHaat propose un service d'assistance téléphonique et une application mobile accessible en plusieurs langues aux agriculteurs.

Le holding des Boël vient d'emmener un tour de table à plus de 100 millions du côté de la plateforme DeHaat, qui se rêve en plaque tournante du marché agricole indien.

DeHaat, qui signifie "village" en hindi, s'attaque à trois des plus grands défis auxquels les agriculteurs sont confrontés en Inde (et ailleurs, d'ailleurs): les besoins en fonds de roulement, la sécurisation des semences et des engrais requis par l'activité, et la recherche d'acheteurs après production. Et ce alors que seulement un tiers environ des récoltes atteignent les grands marchés.

La start-up, basée dans l'un des plus grands centres d'affaires et sièges de nombreuses multinationales qu'est Gurgaon (aux abords de New Delhi) et dans le nord-est du pays à Patna, a réuni sur une seule plateforme des marques d'intrants agricoles, des financiers institutionnels et des acheteurs. De même, elle travaille avec plus de 3.000 microentrepreneurs pour mutualiser les efforts en matière de livraison sur le dernier kilomètre notamment, ainsi que le propose un service d'assistance téléphonique et une application mobile accessible aux agriculteurs en plusieurs langues.

650.000 agriculteurs Fondée il y a 10 ans, DeHaat déclare aujourd'hui desservir plus de 650.000 agriculteurs en Inde.

L'approche a fait mouche puisque, fondée il y a 10 ans, DeHaat déclare aujourd'hui desservir plus de 650.000 agriculteurs. Ce qui n'a pas manqué de taper dans l'œil des investisseurs. Ainsi, la plateforme vient de lever quelque 115 millions de dollars (99 millions d'euros) à l'occasion du plus grand tour de financement pour une start-up technologique de l'agriculture (dite "agritech") en Inde.

Avec pour angle belge le fait que Sofina a ​​emmené l'opération aux côtés de la société de capital-investissement Lightrock, soutenue notamment par la maison princière du Liechtenstein. Temasek et les investisseurs existants (Prosus, RTP, Sequoia et FMO) ont également participé à l'opération, valorisant la société entre 500 et 550 millions de dollars (ou 430 et 475 millions d'euros), selon la presse locale.

Sofina très actif

+500 millions de dollars Suite à l'opération à laquelle Sofina a participé, DeHaat est désormais valorisé à plus de 500 millions de dollars (430 millions d'euros).