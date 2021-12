Cantillon n'est plus seul à produire des lambics à Bruxelles

Le Brussels Beer Project se lance dans la production de bière à fermentation spontanée. Il produit le premier nouveau lambic bruxellois depuis plus de 50 ans.

Ouverte en 2015, la brasserie de la rue Antoine Dansaert, au centre de Bruxelles, va être le théâtre d'une première depuis plus d'un demi-siècle. Le Brussels Beer Project s'apprête, en effet, à commercialiser des bières de fermentation spontanée et mixte, un breuvage devenu l'apanage de Cantillon, la plus ancienne brasserie de la capitale.

"Nous voulons nous inspirer du concept de vin nature, qui attire un public ultra divers et contemporain et repose sur de nouveaux goûts." Olivier de Brauwere Cofondateur du Brussels Beer Project

Alors qu'au début du siècle dernier, les brasseries qui pullulaient dans tous les quartiers de Bruxelles brassaient pour la plupart du lambic, cette bière de fermentation spontanée a peu à peu cédé la place à la pils. Hormis Cantillon, les producteurs de cette bière acidulée si particulière se trouvent aujourd'hui pour la plupart dans le Pajottenland (Brabant flamand).

Les brasseurs du Brussels Beer Project entendent remettre le lambic au goût du jour et toucher un nouveau public, notamment les "millennials". "Nous voulons nous inspirer du concept de vin nature, qui attire un public ultra divers et contemporain et repose sur de nouveaux goûts et de nouvelles habitudes où le local et l'humain priment. C'est ce que nous voulons faire avec Dansaert", souligne Olivier de Brauwere, l'un des deux fondateurs du BBP.

Grappa et cidre

Les deux premiers lambics Dansaert (un nom qui s'est imposé de lui-même, disent les responsables de la brasserie), issus de brassins lancés en janvier 2020, seront commercialisées à partir de jeudi prochain. Le BBP proposera un lambic vieilli et maturé dans un foudre italien de grappa, et un autre associé pour moitié à un cidre de poire et de pomme.

1.200 bouteilles La production du lambic "infusé" à l'eau-de-vie italienne devrait rester limitée à 1.200 bouteilles.

La production restera modeste. Le Brussels Beer Project a acquis deux cuves ouvertes et mobiles, pouvant accueillir un brassin de mille litres. Les arômes de grappa s'estompant rapidement, la production du lambic "infusé" à l'eau-de-vie italienne devrait rester limitée à 1.200 bouteilles. Mais d'autres lambics suivront.

Nouvelles installations

La brasserie de la rue Dansaert est appelée à devenir le deuxième écrin du BBP, qui s'apprête à lancer son premier brassin dans ses nouvelles installations du Bassin de Biestebroeck, le long du canal à Anderlecht.

Dansaert, qui aura une capacité de 1.000 hectolitres par an, se consacrera uniquement à la production de fermentation spontanée, les bières "classiques" étant localisés à Anderlecht.

"Avec notre nouvelle brasserie dédiée exclusivement aux lambics, nous disposons de deux sites séparés qui permettent d'éviter tout risque de 'contamination' des ferments spontanés par les bières existantes", souligne Jordan Keeper, un brasseur texan recruté par le BBP pour brasser les nouveaux lambics.

"Nous avons un grand respect pour tous les brasseurs de lambic et de gueuze traditionnels et nous ne prétendons pas faire mieux. Nous voulons simplement faire les choses à notre manière." Sébastien Morvan Cofondateur du BBP

Une gueuze, résultat d'un assemblage de lambics allant jusqu'à trois ans d'âge, est attendue au plus tôt à l'automne 2022, mais l'ambition des responsables du BBP n'est pas de réaliser une vieille gueuze, produit cher aux brasseurs du Pajottenland et à Cantillon.