Cinq ans après, le rachat de SABMiller par AB InBev ne convainc toujours pas

Le 10 octobre 2016, AB InBev s’est-il fourvoyé en rachetant SABMiller? Cinq ans après, la question reste ouverte. Analyse avec un expert en gestion des erreurs.

Ce dimanche, on fête le cinquième anniversaire du rachat du brasseur anglo-sud-africain SABMiller par AB InBev. Le 10 octobre 2016, le brasseur belgo-brésilien, qui était déjà n°1 mondial, a creusé un écart définitif avec le néerlandais Heineken, deuxième du secteur. Mais l’opération a coûté cher à AB InBev, dont la dette nette, déjà chargée par l’acquisition de l’américain Anheuser-Busch en 2008, a doublé à plus de 100 milliards de dollars. Aujourd’hui, le groupe l’a réduite à un peu plus de 80 milliards, mais elle reste perchée au-delà de quatre fois son excédent brut d’exploitation (ebitda), ce qui est très lourd. Et sur les 5 ans, le cours de son action en bourse a reculé de… 58%! D’où cette question qui revient sans cesse sur les marchés: le rachat de SABMiller était-il une erreur? Nous l’avons posée à Paul Verdin, professeur en stratégie à la Solvay Business School et expert dans la gestion d’erreur ou l’"error management", une nouvelle discipline enseignée à l’université.

-58% Depuis la finalisation du rachat de SABMiller le 10 octobre 2016, l’action AB InBev a perdu 58%.

"Le CEO d’alors, Carlos Brito, a confirmé, dans une récente interview, que si c’était à refaire, il le referait et que le bénéfice de la fusion n’apparaîtrait qu’à long terme. Il ne s’agit donc pas d’une erreur à ses yeux, puisque pour qu’il y ait une erreur de gestion, il faut répondre par la négative à la question: en disposant de la même information, aurait-on fait la même chose?", souligne d’entrée de jeu Paul Verdin. Avant de reposer le contexte: "Cette opération est la suite logique d’une stratégie d’acquisitions où la société dotée de la meilleure valorisation en rachète d’autres aux ratios plus faibles, puis réalise des économies de coûts: cette stratégie atteint ses limites quand il n’y a plus de société à acquérir. Dans le cas d’AB InBev, elle a culminé dans l’achat de SABMiller, une cible qui était sans doute un peu trop chère et trop grande."

Vue en plein écran Paul Verdin, professeur en stratégie à la Solvay Business School et expert en error management. ©Studio Claerhout

Où chercher la croissance?

La vraie question est donc ailleurs. "Il faut plutôt se demander où AB InBev pourra encore trouver de la croissance. Il faut développer une stratégie d’innovation et de création de valeur au-delà du rachat de sociétés. Michel Doukeris, le successeur de Carlos Brito, en est conscient, selon moi. On vient d’apprendre par la presse que le groupe envisage de vendre des actifs en Allemagne: cela traduit-il déjà une correction dans la stratégie? Il est champion de la bière, il songe à quitter (partiellement) un de ses marchés les plus porteurs, l’Allemagne, et il lance un nouveau slogan: 'Beyond beer' ('Au-delà de la bière'). Si l’on n’identifie plus de cible dans son secteur, le seul moyen d’encore croître par acquisitions consiste à élargir les secteurs potentiels. On a vu ce schéma se produire à de nombreuses reprises par le passé; un des pionniers a été le groupe Saatchi & Saatchi, une agence de publicité qui a fini par racheter des activités de conseils et bancaires."

Le programme "Beyond beer" offrirait la solution. "Encore faut-il développer, dans ce cadre, une logique qui tienne la route et qui crée de la valeur", embraye le professeur. "Pour y arriver, il faut tendre vers un meilleur équilibre entre la captation de valeur et la création de valeur. Par 'captation', j’entends l’augmentation des marges par la diminution des coûts, comme AB InBev l’a pratiqué sous Carlos Brito. Quant à la 'création de valeur', elle ne doit pas se faire qu’au seul profit des actionnaires, mais aussi des clients et des consommateurs. Prenez par exemple la bière spéciale Leffe: sa valeur propre n’a pas été accrue depuis que le groupe en a fait une marque mondiale, tandis qu’en comparaison sur la même période, nombre de brasseurs artisanaux ont augmenté la valeur de leurs bières."

Le géant de la bière court aussi le risque de perdre son âme par la standardisation, poursuit Paul Verdin. "Il s’apprête à mettre en vente en Allemagne des marques régionales ou locales comme Franziskaner et Spaten alors que les consommateurs ont tendance précisément à privilégier les produits locaux. En tablant sur ses marques à milliards de dollars, le groupe risque de se marginaliser."

Pas de désaveu, mais une bonne gouvernance

AB InBev a déjà commencé à se diversifier en se lançant dans le marché des hard seltzer, ces eaux pétillantes parfumées et alcoolisées. Son nouveau CEO a d’ailleurs évoqué dans une interview les cocktails et les vins en canettes ainsi que le potentiel de croissance existant dans le domaine des alcools. Un élargissement à un secteur proche… "Dans les années 1990, Interbrew (qui allait fusionner avec le brésilien AmBev en 2004 pour former InBev) s’était désengagé du secteur des eaux et limonades en s’efforçant de nous convaincre de la logique de sa stratégie de concentration sur la bière", tempère Verdin qu’on sent sceptique à ce sujet. Sous-entendu, ce genre de revirement se reproduit de manière quasi cyclique.

Reste la question du départ de Carlos Brito et du CFO Felipe Dutra après le deal SAB: faut-il y voir un désaveu des deux dirigeants et, par-devers eux, de l’opération par leur conseil d’administration? "Pas nécessairement", répond Verdin. "Ce rachat était par définition le dernier, c’était la conclusion d’une stratégie parvenue à son terme. Et dans une bonne gouvernance, il y a un moment où l’on doit partir. C’est aussi l’indication que le groupe se rend compte qu’il doit changer son fusil d’épaule. Et quand on change de stratégie, on change également de CEO. D’où le discours de son successeur, déployé sous l’angle du 'Beyond beer'. Reste à voir s’ils réussiront à transformer une machine à rachats et restructurations en un nouvel engin créant de la valeur pour les consommateurs."