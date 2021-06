Coca-Cola Belgique "verdit" sa production de bouteilles

Coca-Cola convertit ses trois usines belges au plastique 100% recyclé. Pour 2025, Coca-Cola Belgique entend recycler 100% des bouteilles vendues chez nous.

Face aux injonctions de l’Europe, qui les oblige à intégrer, pour 2025, au moins 25% de PET recyclé dans leurs bouteilles, les géants des boissons minérales (Coca-Cola, PepsiCo, Danone, Nestlé...) "verdissent" leurs contenants en utilisant jusqu'à 100% de plastique recyclé.

72 litres Le Belge consomme 72 litres de boissons de la marque Coca-Cola, pour une moyenne européenne de 45 litres.

Chez nous, Valvert (Nestlé) et Chaudfontaine (Coca-Cola) ont déjà sauté le pas. Le géant américain des sodas va à présent un cran plus loin. À partir de cet été, fini le plastique vierge: toutes les bouteilles PET produites en Belgique et au Luxembourg seront constitués à 100% de PT recyclé (rPET).

Préserver le marché belge

Même si elle n'est pas un précurseur (les filiales scandinaves et néerlandaises ont déjà sauté le pas), Coca-Cola European Partners (CCEP) Belgique fait figure de bon élève. Alors que le plastique n'a plus vraiment bonne presse auprès des consommateurs, le géant américain entend préserver un marché belge proportionnellement important pour Coca-Cola. Le Belge consomme en effet en moyenne 72 litres des boissons de la marque (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Minute Maid, Chaudfontaine, Fuze Tea, Finley, Appletiser...), pour une moyenne européenne de 45 litres.

"Aujourd'hui, 92 % de nos bouteilles sont déjà collectées en Belgique." Eva Lefèvre Directrice de la communication de CCEP Belux

"Le passage au 100 % rPET représente un investissement de plus de 10 millions d’euros par an", précise An Vermeulen, directrice de CCEP Belgique-Luxembourg, dans un communiqué. De quoi permettre d’économiser 14.000 tonnes de plastique vierge par an et de réduire l'empreinte carbone des bouteilles produites dans les trois usines belges (Anvers, Gand et Chaudfontaine) de 70%.

Vue en plein écran L'usine des eaux de Chaudfontaine produit déjà des bouteilles constituées à 100% de rPET. ©Anthony Dehez

Emballages 100% circulaires pour 2025

L'étape suivante, ce sera la circularité totale des emballages pour 2025. Pour arriver à récupérer 100% des contenants, il faudra améliorer la collecte. "Aujourd'hui, 92% de nos bouteilles sont déjà collectées en Belgique, grâce au système performant des sacs bleus. L'enjeu, c'est de récupérer les bouteilles consommées hors domicile", explique Eva Lefèvre, directrice de la communication de CCEP Belux.

Depuis février, un prototype de bouteille en papier (...) est testé en Hongrie.

La consigne est une des pistes. Chez Coca-Cola, on ne dit ni oui ni non. "Nous sommes ouverts à la discussion, mais pour nous le système actuel fonctionne déjà bien", dit Eva Lefèvre.