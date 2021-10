Débuts frileux pour l'eau de coco des Spoelberch

Pour son entrée sur le Nasdaq fin de semaine dernière, le producteur d'eau de coco Vita Coco tablait sur une fourchette de prix oscillant entre 18 et 21 dollars par action et visait une valorisation d’1,17 milliard de dollars.

Mais l'appétit des investisseurs s’est fait désirer et, fin de la semaine dernière, la société new-yorkaise a dû finalement revoir ses ambitions à 15 dollars par action. Elle n'a donc levé que 173 millions de dollars et a été valorisée à 833 millions de dollars.

10 à 20 millions de perdus

C'est une mauvaise nouvelle pour la famille de Spoelberch (parmi les actionnaires de référence d’AB InBev), principal actionnaire de Vita Coco depuis 2007 via sa société d’investissement Verlinvest. Et pour cause, elle aura vendu 3,2 millions d’actions dans la foulée, pour 48 millions de dollars "seulement", alors qu’elle en attendait initialement 10 à 20 millions de plus.