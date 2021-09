Des entreprises se rassemblent pour promouvoir la diversité

Ce réseau a lancé un tableau de bord sur la diversité des genres en 2017 pour mesurer l'avancement des femmes occupant des postes de direction dans les secteurs du commerce de détail (retail) et des biens de consommation en Europe. En 2019, elles occupaient en moyenne 34% des postes de direction dans les 32 entreprises participantes.

LEAD s'est donné pour mission "d'attirer, de retenir et de faire progresser les femmes (...) par la formation, le leadership et le management". Pour ce faire, le comité Belux entend mobiliser les acteurs "pour favoriser une culture inclusive au sein de leur organisation" et agir au niveau sectoriel pour passer à du concret.