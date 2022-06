En PRJ, la start-up "Mon cafetier" cherche un partenaire

N'ayant pas atteint la rentabilité, la start-up "Mon cafetier" a dû se mettre à l'abri de ses créanciers par le biais de la réorganisation judiciaire.

Lancée en 2017 par Emmanuel van der Plancke, la start-up "Mon cafetier" - que l'on pourrait qualifier de "Spotify du café" - vient de se mettre à l'abri de ses créanciers par le biais de la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ). La société, défendue par le cabinet le Hardÿ & Paternostre, s'est présentée mercredi matin devant le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles pour demander un délai de trois mois, histoire d'avoir le temps de négocier avec les créanciers.

"Le projet était bon, mais il n'était pas assez développé commercialement." Tibault le Hardÿ Avocat de "Mon cafetier"

On l'a dit, c'est en 2017 qu'Emmanuel van der Plancke a lancé "Mon cafetier", une société qui propose une formule d'abonnement mensuel aux amateurs de café. La société prêtait une machine à Nespresso et se chargeait de faire livrer chaque mois du café bio fraîchement moulu. Durable, cette solution permettait également d'éviter les capsules, nettement plus polluantes. La torréfaction du café se faisait à Bruxelles.

Hélas, alors que "Mon cafetier" visait essentiellement une clientèle B2B (business), le marché s'est effondré à la suite de la pandémie de Covid-19. "Le projet était bon, mais il n'était pas assez développé commercialement", nous a expliqué Tibault le Hardÿ, l'avocat de la société. C'est pour cette raison que le délai demandé dans le cadre de la réorganisation judiciaire devrait permettre de chercher un partenaire financier et/ou commercial, afin d'assurer le développement de la société.

Accompagnement de Reload Yourself

Pour tenter de sortir de l'ornière, le CEO de "Mon cafetier" n'est pas seul. En parallèle du volet judiciaire visant à obtenir une réduction des créances, la société sera soutenue pleinement par l'asbl Reload Yourself, dont l'objectif est d'accompagner des sociétés en difficulté afin de les aider à se redresser et leur donner ainsi une deuxième chance. "La société sera incubée chez nous et nous allons repenser son modèle économique. Nous voulons essayer de lui amener un statut qui lui permettra de se relancer", nous a expliqué Jean Olivier Collinet, l'administrateur délégué de Reload Yourself, la plateforme qui avait déjà activement participé à la relance de Cameleon.

"La difficulté doit devenir une opportunité." Jean Olivier Collinet Administrateur délégué de Reload Yourself