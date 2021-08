Encore plusieurs rappels de produits alimentaires relatifs à l'oxyde d'éthylène

Les rappels de produits alimentaires pour cause de teneurs trop élevées en oxyde d'éthylène se multiplient ces derniers jours. La société Froneri, en accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), a indiqué ce mardi retirer de la vente les glaces "Vanille Noug" de la marque Extrême, ainsi que les glaces des marques La Laitière, Daim, Milka et Toblerone. Même chose pour les soupes instantanées de nouilles aux fruits de mer de la marque Nongshim. Ou encore les sauces Tomato Ketchup, Curry Ketchup et sauce Martino La William.