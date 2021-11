Et si vous deveniez le seul détenteur de la recette de la sauce Giant?

Bon, soyons honnêtes jusqu'au bout. Ne préparez pas tout de suite les bols dans votre cuisine, il vous faudra être très très futé pour reproduire ladite recette. On vous explique tout.

Œuvre d'art

Les enchères ne portent pas sur la recette issue du grand livre des secrets de Quick, mais sur l'onde de l'enregistrement vocal de l'énoncé de la recette, faite par son CEO Kevin Derycke. "C'est en fait une 'œuvre d'art' qui sera vendue au profit d'une œuvre caritative, qui nous tient à cœur, Digital for Youth ."

L'idée de sauter à pieds joints dans le "monde créatif et innovant" des NFT (non fongible token) est le résultat d'échange en interne. "Une fois l'idée de créer un NFT acquise, la sauce Giant nous a paru logique."

"Nous sommes fiers d'être un des premiers à nous lancer dans le NFC qui connaît de plus en plus de succès et se démocratise."