Galler se refinance pour assurer sa relance

Mais les équipes se mettent rapidement au travail pour assurer au moins une partie de la production au plus vite. Les stocks emmagasinés sur le site de Milmort permettent de tenir quelques semaines, mais pas davantage. Galler s'efforce donc de trouver des capacités de production en sous-traitance auprès d'autres producteurs tout en cherchant également les ressources financières pour assurer la reconstruction et la relance dans ses propres murs. "Ces deux étapes étaient, l'une comme l'autre, indispensables à la survie de l'entreprise", assure Salvatore Iannello.

Ancrage belge renforcé

Les deux volets de la relance sont aujourd'hui scellés. Concernant le financement, Galler estime ses besoins financiers à 12 millions d'euros pour reconstituer son outil de production et la rénovation de son usine. Ce montant sera apporté par financement bancaire à hauteur de 4 millions d'euros. La plus grande part, soit 5 millions d'euros, proviendra des actionnaires, qui ont tous accepté de soutenir l'entreprise, se félicite Iannello.

Dans le cadre de ce refinancement, le rapport de force au sein de l'actionnariat est légèrement rééquilibré au profit de l'ancrage belge, qui passe de 25 à 33% du capital, le solde restant aux mains du fonds d'investissement qatari. Invest for Jobs supportera la plus grande part de l'apport (2 millions) pour 1,5 million pour Noshaq et autant de la part des Qataris. Le management et ses partenaires privés liégeois apportent 300.000 euros.