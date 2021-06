Giovanni Ferrero s'empare d'un 4e biscuitier européen

Contrairement au groupe Ferrero (marques Nutella, Kinder, Ferrero Rocher...), le holding CTH appartient à la seule famille de Giovanni Ferrero. Le géant italien est, lui, co-contrôlé par Giovanni Ferrero et par les enfants de son frère décédé. En Belgique, Giovanni Ferrero pilote non seulement CTH Invest, qui se construit un portefeuille de participations en Europe, mais aussi le holding frère FFH, qui se concentre sur le marché américain.

Six usines en Albion

Burton's Biscuit produit des biscuits sous ses propres marques (Maryland Cookies, Wagon Wheels, Jammie Dodgers...) ou sous marques de tiers (distributeurs). Il a dégagé, l'an dernier, un chiffre d'affaires de 275 millions de livres , soit quelque 318 millions d'euros. Il exploite six unités de production , toutes établies au Royaume-Uni et a son siège à Saint Alban. Il emploie environ 2.000 personnes.

"Nous souhaitons ainsi nous renforcer sur l’un des principaux et plus prometteurs marchés du biscuit premium en Europe", nous dit-on au siège de CTH. Où l'on qualifie Burton's de "portefeuille de belles marques iconiques pour tous les consommateurs britanniques".

Un prix "très (trop) généreux"

Selon une newsletter sectorielle, CTH Invest aurait déboursé 360 millions de livres (416 millions d'euros) pour cette acquisition. Un prix qu'on nous dit "très (trop) généreux", de source proche des sociétés. Quoi qu'il en soit, on rappellera que le holding belge a les reins solides. Son capital social , que son actionnaire a encore augmenté à deux reprises, en janvier et mars derniers, totalise 2,79 milliards d'euros.

Reste à voir si CTH Invest va procéder avec Fox's et Burton's comme il l'a fait avec Delacre et Kelsen, c'est-à-dire en faisant glisser ces participations vers une nouvelle structure qu'il a mise en place récemment, Fine Biscuits Company. On imagine aussi que Burton's pourra mettre à contribution The Fine Lab, le nouveau laboratoire de R&D en biscuiterie que le groupe a fondé à Bruxelles.