"Greenyard pourra renouer avec le dividende cette année"

Quelques chiffres suffisent à s’en convaincre : les ventes du spécialiste des fruits et légumes frais et surgelés affichent une hausse de 8,7%, l’Ebitda ajusté (post-IFRS 16, norme comptable reprenant les coûts des leasings) grimpe de 18% à 156,9 millions d’euros. Le résultat final passe d’une perte de 68 millions à un bénéfice de 1,2 million d’euros.

Bond de 70% en bourse

Quant à la dette , elle continue à s’alléger avec un ratio de 2,9 contre 4,4 un an plus tôt. Cerise sur le gâteau , la prévision pour l’exercice en cours a été légèrement majorée.

"Les chiffres de l'exercice 20/21 ont confirmé l'accélération de la dynamique avec des ventes et une marge qui s'améliorent et un endettement maîtrisé" résume Alan Vandenbergh e de KBC Securities . Ce dernier note aussi que la vente d’actifs non-stratégiques va aider le groupe à améliorer son endettement encore plus vite, sans nuire à la rentabilité.

Les fondamentaux

Pour lui, il est temps que l’on se concentre à nouveau sur les fondamentaux de la société, à savoir un groupe qui génère beaucoup de liquidités -et qui sera capable de reprendre la distribution d’un dividende pour l’exercice en cours- tout en opérant au cœur de la tendance "santé" avec des légumes et des fruits frais. À cela s’ajoute, une plus grande stabilité financière grâce à des partenariats et à une position renforcée au niveau de ses finances.