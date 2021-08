Jan Boone, le patron qui boit du petit lait avec ses Spéculoos...

Troisième génération à la barre du confiseur flandrien Lotus, Jan Boone peut se targuer d'une croissance d'ampleur. La recette est pourtant simple.

Depuis que Jan Boone (50 ans) est devenu CEO de l'entreprise familiale en 2011, les ventes de Lotus Bakeries ont plus que doublé, quand le bénéfice a augmenté chaque année, tout comme l'excédent brut d'exploitation récurrent (rebitda) d'ailleurs. À la clé: le titre a suivi, jusqu'à voir la capitalisation boursière du confiseur flandrien fondé par son grand-père dépasser les 4 milliards, soit plus de dix fois le niveau d'il y a dix ans.

Ce qui n'a pas de quoi affoler l'intéressé. "Que l'action soit à 500, 700 ou 1.000 euros, je n'en perds pas le sommeil", déclarait-il à plusieurs reprises par le passé. Et pour cause, "je ne tire pas mon énergie d’un cours de bourse, mais bien de bons résultats".

Sa recette? D'avoir accéléré l'internationalisation initiée par son oncle Karel et son père Matthieu. Ainsi, le fameux Biscoff – nouvelle dénomination commerciale du Spéculoos sur les marchés mondiaux –, qui représente un cinquième des ventes du groupe, a connu une croissance à deux chiffres en ce début d'année dans plus d'une vingtaine de pays. Et ce, en raison d'un goût universellement délicieux du produit, à l'image du Coca-Cola ou du Nutella, d'après Jan Boone.

Horeca

La stratégie déployée est pourtant simple dans chaque nouvelle conquête géographique: viser d'abord l'horeca, puis les magasins. "Les gens apprennent ainsi à apprécier le produit dans la restauration, puis les volumes suivent en magasin."

L'idée est venue un peu par hasard à la famille lorsque Matthieu et Karel Boone ont commencé à fournir en 1986 des Spéculoos sur les vols de Delta Air Lines. La réponse a été immédiate. Ils ont donc lancé un call center permettant aux Américains d'acheter les biscuits made in Belgium, puis les supermarchés ont suivi. Aujourd'hui, le pays de l'Oncle Sam est devenu le premier marché du groupe, raison pour laquelle une usine a été mise sur pied en 2019 permettant d'éviter d'acheminer un millier de conteneurs par an de l'autre côté de l'Atlantique.

Consultance

Pour autant, les vieilles recettes méritent parfois une mise au goût du jour. C'est ainsi que fin 2013 déjà Jan Boone a peaufiné le modèle aux côtés de consultants de Bain & Company avec l'idée de se renforcer toujours plus dans l'horeca.

Une aide externe qui n'eut rien d'un hasard puisque Boone a lui-même un passé de consultant. Qui l'a particulièrement marqué. En effet, lors de ses près de quatre ans chez PwC au sortir de ses études en économie appliquée (KU Leuven) et en révisorat (UMons), il a notamment conseillé une petite entreprise pharmaceutique de Flandre orientale dont le propriétaire lui fut très sympathique. Si bien que l'intéressé – un certain Marc Coucke – l'a invité à rejoindre la direction de la dénommée... Omega Pharma. Jan Boone a pu ainsi assister à la mue de la start-up, passant d'un milliard de francs de chiffre d'affaires à un milliard d'euros.

Il en a retiré une leçon qu'il applique aujourd'hui chez Lotus: "investissez dans vos produits les plus importants, sans vous perdre dans les plus petits qui ne fonctionnent de toute façon pas bien. Et soyez ambitieux, très ambitieux".