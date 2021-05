L'agriculture urbaine attire de plus en plus d'investisseurs

À la différence des fermes urbaines, aux visées surtout environnementales et sociales, l'agriculture en intérieur vise des rendements élevés grâce à un contrôle total du climat et de la lumière.

Pratiquée depuis la nuit des temps, l'agriculture urbaine et verticale connaît depuis quelques années un essor spectaculaire. Depuis 2012, plus de 300 entreprises se sont lancées dans ce créneau plus diversifié qu'il n'y paraît.

L'agriculture urbaine (ou verticale) recouvre aussi bien le concept classique, à visée sociale et environnementale, de la production sur de petits lopins de terre privilégiant le bio, que l'agriculture en intérieur (indoor farming), qui passe par un contrôle total de tous les paramètres de production (température, taux d'humidité, lumière...). De quoi doper les rendements et déconnecter la production du cycle des saisons, mais à des coûts qui restent encore élevés pour l'instant.

Rentabilité en hausse

"L'agriculture urbaine prendra une place de plus en plus importante dans les prochaines années, en particulier l'indoor qui va se développer au fur et à mesure que les productions seront plus rentables. Dans ce domaine, le marché devrait doubler tous les deux ou trois ans", explique Jean-Patrick Scheepers, partenaire fondateur de Mycelium, une entreprise-conseil spécialisée dans toutes les formes d'agriculture urbaine.

Mycelium, créée avec deux associés français par cet ex-cofondateur des cours de cuisine Mmmmh! et d'Urban Farm Company, s'est lancée dans une étude globale du marché de l'agriculture urbaine et en intérieur. Celle-ci met en exergue le développement accéléré de cette activité, plus particulièrement depuis 2015.

2 milliards $ En cinq ans, les 15 plus grosses sociétés d'agriculture en intérieur ont levé 2 milliards de dollars.

En cinq ans, les 15 plus grosses sociétés actives dans ce secteur ont levé 2 milliards de dollars de capitaux. La Californienne Plenty se taille la part du lion, avec 541 millions de dollars de capitaux frais. La Berlinoise InFarm, spécialisée dans l'installation de potagers intérieurs éclairés par des leds dans des supermarchés, a levé pour sa part 404 millions de dollars.

L'Europe à la traîne

"Au niveau de la taille, le marché est surtout installé aux États-Unis. L'Europe est plutôt à la traîne. En Belgique, les acteurs sont très peu nombreux et modestes. Les levées de fonds plafonnent autour de 500.000 euros, pour un total qui doit plafonner à 5 millions", dit Jean-Patrick Scheepers.

"Une deuxième vague arrive, qui voit de gros acteurs industriels se tourner vers l'agriculture en intérieur." Jean-Patrick Scheepers Partenaire fondateur de Mycelium