L'usine du chocolatier Galler ravagée par les eaux

Expertises de stabilité du bâtiment, vérification des machines, absence d'électricité... Galler va devoir ramer pour relancer son outil de production frappé par les inondations.

Située dans la commune de Chaudfontaine, parmi les plus touchées par les pluies diluviennes et les inondations de ces derniers jours, l'usine Galler a été ravagée, apprend-on. La situation restait critique samedi matin.

L'entreprise qui produit 1.700 tonnes de chocolat par an est un acteur majeur sur le marché belge. Les dégâts constatés sur place sont considérables : "l'eau se trouvait à l'intérieur des locaux et était montée entre 1m70 et 1m80, détruisant par la même occasion le matériel, les ingrédients", explique Valérie Stefenatto, directrice de la communication. "Après avoir constaté les dégâts, nous devons désormais en déterminer l'ampleur et notamment vérifier si certaines machines peuvent encore être utilisées".

Samedi matin, les expertises de stabilité du bâtiment se poursuivaient. "Nous sommes toujours dans la phase exploratoire des lieux et il faudra attendre plusieurs jours avant d'avoir une vision claire et déterminer s'il est possible de débuter le travail de déblayage.