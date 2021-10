La Maison Wittamer drapée de noir

On apprend ce lundi le décès accidentel de Myriam Wittamer qui, avec son frère Paul, était devenue depuis plus de quatre décennies la figure de proue de la Maison Wittamer.

Il y a 15 ans déjà , Myriam Wittamer avait été surnommée "La femme chocolat" par le Figaro Magazine, qui avait croqué d’elle, juste avant Noël, un portrait particulièrement sucré. Illustré par un escarpin Vuitton en chocolat imaginé par "la pâtissière du roi", Myriam avouait alors regretter ne pas être née aux États-Unis , elle qui avait notamment fait une partie de ses classes avec la créatrice Diane von Furstenberg et adorait l’esprit anglo-saxon et "les gens qui réussissent".

Voici comment elle se croquait elle-même en quelques mots sur son compte LinkedIn: "Je suis née au 12 place du Grand Sablon. J’ai vécu en Angleterre, fait des études d’art et de secrétariat de direction. Mais mes meilleurs professeurs ont été mes parents qui ont fait d’une belle boulangerie de quartier une pâtisserie unique. Mon frère et moi en avons fait une marque avec 21 magasins au Japon depuis 1989. Je suis fière d’être la représentante d’une affaire familiale employant 45 personnes et existant au Grand Sablon depuis 1910".

Tout récemment, Paul et Myriam, qui souhaitaient se retirer de l’activité rapidement, avaient confié à un trio d’investisseurs connus de longue date le développement futur de la marque à leur nom. Et les projets ne manquaient pas. Et rien ne laissait présager alors de la disparition rapide de Myriam Wittamer. Selon nos informations, elle se trouvait chez sa fille, Leslie, lors de sa mort accidentelle. "Maman était encore en pleine forme. Elle n'aura guère profité d'une retraite pourtant mille fois méritée", nous confie celle-ci.